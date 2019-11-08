США обвинили Россию в поддержке авиаударов по гражданским объектам в Сирии

Режим президента Сирии Башара Асада при поддержке России нанес авиаудары по гражданским объектам, которые привели к гибели людей. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в своем Twitter-аккаунте.

По словам Помпео, атаки были совершены в течение последних 48 часов, удары разрушили школу, больницу и жилые дома. В результате погибли 12 человек, около 40 пострадали, добавил он.

«Россия и режим Асада должны решить эту проблему с помощью процесса, поддерживаемого ООН, и прекратить вести войну в гражданских районах», — заключил госсекретарь.

Ранее турецкое информационное агентство Anadolu сообщило о том, что американские военные перебросили строительную технику, солдат и тяжелое вооружение в провинцию Дейр эз-Зор для строительства там новых военных баз. В России заявили, что это создаст риски случайных атак на сирийские и российские патрули в регионе.

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