Россия заняла опорный пункт США возле бывшей столицы ИГ в Сирии

Военная полиция Министерства обороны России заняла покинутый военными США опорный пункт в сирийском поселке Телль-Самин. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источников агентства, опорный пункт имеет стратегическое значение — он находится в 26 километрах от города Ракка, на перекрестке дорог, ведущих от него к центру и северу страны. Сообщается, что пока пункт контролировали американские войска, боевикам удавалось провозить оружие по соседним с ним дорогам.

9 декабря сообщалось, что российские войска вошли в Ракку, бывшую столицу «Исламского государства» (ИГ, террористическая группировка, запрещенная в России), в сопровождении медиков и доставили жителям города гуманитарную помощь.

В конце октября американские войска покинули несколько военных баз в Сирии, и их заняли Вооруженные силы России. Одну из баз в деталях показали журналистам.

Ракка была захвачена террористами весной 2013 года, а в 2014-м ее провозгласили столицей ИГ. Из-за этого из города бежали более 250 тысяч жителей. В октябре 2019 года в Ракку вошли передовые отряды сирийской армии.

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