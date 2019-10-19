Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии

Журналисты российских федеральных телеканалов посетили заброшенную военную базу США в Сирии. Об этом сообщил представитель военной полиции Вооруженных сил России, передает ТАСС.

Военный объект оборудован сторожевой вышкой с осветительными фонарями, а также обнесен заграждением из габионов — каркасов из проволоки и плотной ткани с песком. Кроме того, в городке есть две вышки связи, трансформаторные будки, медицинские склады, а также палатки для личного состава. Почти все осталось в рабочем состоянии, сообщил российский военный.

Бывшая база находится рядом с городом Манбидж в провинции Алеппо. Она была сооружена в 2017 году, во время боев курдских формирований с террористами «Исламского государства» (запрещена в России). На заброшенном объекте размещались американские военные, которые координировали действия боевых самолетов с передовых позиций. Однако после начала Турцией операции «Источник мира» они покинули базу, забрав с собой оружие и аппаратуру.

15 октября правительственные войска президента Сирии Башара Асада полностью взяли под контроль город Манбидж.

Анкара начала военную операцию в Сирии 9 октября. 17 октября Турция и США договорились о приостановке военных действий на пять дней.

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