Названо число жертв «варварских атак» России на гуманитарные миссии в Сирии

Почти 1000 сотрудников гуманитарных операций стали жертвами атак Сирии и России за восемь лет. Об этом сообщило турецкое информационное агентство Anadolu со ссылкой на доклад Сирийской организации по правам человека (SNHR).

Отмечается, что всего с марта 2011 года по 20 декабря 2019 года погибло 979 сотрудников гуманитарных миссий, из которых 882 стало жертвами сторонников президента Сирии Башара Асада, а 97 — России. Также сообщается всего о 403 российских атаках по гумконвоям. В докладе говорится, что сирийские силы якобы разрушили представительства этих организаций с целью помешать доставке помощи населению. Правозащитники расценили случившееся как «варварские атаки» и назвали их умышленными действиями.

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В ноябре госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что режим президента Сирии при поддержке России нанес авиаудары по гражданским объектам, которые привели к гибели людей.

С 2014 года действует режим упрощенной доставки медицинских и гуманитарных грузов в Сирию из соседних стран через линии фронта и пограничные переходы. Согласно документу, гуманитарные учреждения ООН и их партнеры могут пользоваться маршрутами через пункты пропуска Баб-эс-Салям, Баб-эль-Хава, Эль-Ярубия и Аль-Рамата. Срок действия этого механизма заканчивается 10 января 2020 года.

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