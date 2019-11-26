Неизвестные военные самолеты атаковали север Сирии

Неизвестные военные самолеты нанесли удары вблизи города Эль-Баб на севере Сирии, который контролируют протурецкие силы. Об этом сообщает Al Mayadeen.
Отмечается, что всего было совершено не менее девяти налетов. По информации агентства, самолеты направлялись на местные объекты нефтепереработки. О последствиях атак не уточняется.
22 ноября турецкое информационное агентство Anadolu сообщило о пяти новых жертвах мирных жителей в результате российских авиаударов в зоне деэскалации в сирийском Идлибе.
В октябре этого года США заявили о планах направить военных и танки в восточную часть Сирии. Они объяснили это желанием не допустить того, чтобы нефтяными месторождениями в этой области вновь завладели боевики. Дамаск ответил, что намерен вернуть нефть на своей территории под государственный контроль.