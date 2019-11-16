В Сирии погибли 10 человек при подрыве заминированной машины

Как минимум 10 человек погибли, еще около 30 пострадали в результате теракта в районе Эль-Баб на севере Сирии. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По информации издания, на одной из автостоянок взорвалась машина, которая была начинена взрывчаткой. Взрыв, как отмечается, нанес ущерб автомобилям и соседним зданиям. Не исключено, что число погибших и пострадавших возрастет.

На месте работают местные службы безопасности.

Ответственность за произошедшее на данный момент не взяла ни одна из террористических группировок.

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