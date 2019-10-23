Стало известно о подготовке взрыва на российском военном корабле

Свидетель по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга Мухаммаджон Турдиев собирался взорвать военный корабль во Владивостоке весной 2017 года. Об этом рассказал сам Турдиев, его показания огласил прокурор на выездном заседании Московского окружного военного суда в Петербурге, передает «Интерфакс».

Согласно показаниям, с октября 2015 года Турдиев, будучи членом запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», проходил подготовку в лагере боевиков в Сирии. Вместе с ним, как отмечается, занимались около 100 мужчин узбекской национальности, в том числе исполнитель теракта в петербургском метро Акбаржон Джалилов.

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Турдиев рассказал, что занятия в лагере проходили в два этапа: изучение канонов ислама и физическая и боевая подготовка. В частности, новобранцы учились готовить самодельные взрывные устройства (СВУ), а также владеть оружием в условиях города. Далее боевики сдавали экзамен по минно-взрывной подготовке, определяющий их способность к самостоятельной организации теракта.

По словам Турдиева, в марте 2017 года он получил задание устроить взрыв на одном из военных кораблей в порту Владивостока. Боевик отметил, что хорошо ориентировался и понимал, как можно заложить СВУ и взорвать один или несколько кораблей.

Турдиев планировал попасть в Россию нелегально через территорию Украины, однако украинские пограничники задержали его и депортировали в Турцию, а затем в Казахстан и Киргизию. Теракт так и не был осуществлен.

На заседании прокурор пояснила, что во Владивостоке с начала 2000-х живет семья Турдиева. Сам он тоже некоторое время находился там.

Теракт в петербургском метро произошел 3 апреля 2017 года. В результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» погибли 16 человек, в том числе террорист-смертник Акбаржон Джалилов. 67 человек пострадали.

Ответственность за взрыв взяла на себя группировка, связанная с террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в России). По версии следствия, организаторами теракта выступили братья Аброр и Акрам Азимовы. Предполагается, что они получили деньги от участника террористической организации в Турции, а затем передали их смертнику. Сами Азимовы утверждают, что не знали о подготовке теракта. Кроме них, в качестве обвиняемых по делу привлечены еще девять человек.

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