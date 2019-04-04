Фигуранты дела о взрыве в метро Петербурга устроили акцию протеста

Обвиняемые по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга устроили акцию протеста в перерыве на выездном заседании Московского окружного военного суда в Петербурге, сообщает «Бумага».

По данным издания, на третьем заседании по делу о взрыве в метрополитене фигуранты прислонили к стеклам изолирующего бокса плакаты с надписями: «Нас подставили», «Мы невиновны» и «Вы увидите, что на нас ничего нет».

По информации ТАСС, акцию быстро пресекли судебные приставы.

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Ранее обвиняемый Мухамадюсуп Эрматов рассказал о пытках в «секретной тюрьме ФСБ». По его словам, его держали там более месяца, где приковали к батарее и освобождали только на время пыток током, требуя признания в том, что он знаком с исполнителем теракта Акбаржоном Джалиловым. Также о пытках сообщил другой фигурант дела — Абром Азимов.

Ни один из 11 обвиняемых по делу не признал себя виновным. Адвокаты фигурантов настаивают на невиновности подзащитных и заявляют, что в деле отсутствуют доказательства их причастности к преступлению.

Теракт в петербургском метро произошел 3 апреля 2017 года. В результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» погибли 16 человек, в том числе террорист-смертник, уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. 67 человек получили ранения.

Ответственность за взрыв взяла на себя группировка, связанная с террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в России). На скамье подсудимых оказались Аброр и Акрам Азимовы, Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов, Шохиста Каримова и Мухамадюсуп Эрматов. По версии следствия, организаторами теракта выступили братья Азимовы. Предполагается, что они получили деньги от участника террористической организации в Турции, а затем передали их смертнику.

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