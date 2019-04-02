Фигуранты дела о теракте в метро Петербурга заявили о пытках в «тюрьме ФСБ»

Обвиняемый по делу о теракте в петербургском метро Мухамадюсуп Эрматов рассказал о пытках в «секретной тюрьме ФСБ», сообщает «Медиазона» со ссылкой на члена общественной наблюдательной комиссии Яну Теплицкую.

По словам правозащитницы, Эрматов сообщил, что его задержали 5 апреля 2017 года в Петербурге и до 11 мая он находился в «секретной тюрьме». При задержании его якобы ударили в лицо, затем усадили в машину, надели мешок и привезли в неизвестное помещение, где заковали в наручники (цепь соединяла руки и ноги). Далее его якобы спустили по лестнице и приковали к батарее. Освобождали его только на время пыток, в частности током, требуя признания в том, что он знаком с исполнителем теракта Акбаржоном Джалиловым. Задержанного почти не поили и не кормили.

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Теплицкая уточнила, что, по предположению Эрматова, «секретная тюрьма» находится в Москве, поскольку затем от нее до СИЗО «Лефортово» его везли около часа. Обвиняемый также заявил, что на одном из допросов ФСБ он увидел тех же людей, которые участвовали в пытках.

По информации издания, ранее о пытках в «секретной тюрьме» ФСБ рассказал еще один обвиняемый по этому делу Абром Азимов, якобы оказавшийся в том месте с братом Акрамом, также ставшим фигурантом дела. .

Ни один из 11 обвиняемых по делу в ходе заседания во вторник, 2 апреля, не признал себя виновным, передает «Интерфакс». Адвокаты фигурантов настаивают на невиновности подзащитных и заявляют, что в деле отсутствуют доказательства их вины.

Теракт в петербургском метро произошел 3 апреле 2017 года. В результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» погибли 16 человек, в том числе террорист-смертник, уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. 67 человек получили ранения.

На скамье подсудимых оказались Аброр и Акрам Азимовы, Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов, Шохиста Каримова и Мухамадюсуп Эрматов. По версии следствия, организаторами теракта выступили братья Азимовы. Предполагается, что они получили деньги от участника террористической организации в Турции, а затем передали их смертнику.

Ответственность за взрыв взяла на себя группировка, связанная с террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в России).

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