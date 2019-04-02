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Мать обвиняемого в теракте в метро Петербурга обратилась к Путину

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Яркинай Мирзаалимова, мать одного из обвиняемых в теракте метро Санкт-Петербурга, обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить ее сына. Об этом сообщает «Росбалт».

«Перед российским народом у нас совесть чиста. Никаким терроризмом он не занимался. Он оказался не в том месте и не в то время», — рассказала она и пообещала, что будет бороться за сына «до конца».

По словам Мирзаалимовой, в квартире, где обнаружили схожее со взорванным в метро устройство, ее сын оказался случайно. «Был там три дня, спросил у друга, можно ли там пожить, потому что квартира резиновая. Он у меня приличный современный мальчик. И говорит, что никогда не видел бомбу», — настаивает она.

Теракт в петербургском метро произошел в апреле 2017 года. Взрыв прогремел в вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» Московско-Петроградской линии. Жертвами стали 15 человек, также погиб террорист-смертник. Десятки человек получили ранения.

Первых подозреваемых задержали спустя несколько дней. В местах их проживания изъята бомба, идентичная обнаруженной на станции «Площадь Восстания» петербургского метро, а также огнестрельное оружие и боеприпасы.

Московский окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела о теракте во вторник, 2 апреля. На скамье подсудимых оказались Аброр и Акрам Азимовы, Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов, Шохиста Каримова и Мухамадюсуп Эрматов. Как сообщает РИА Новости, они не признали вину.

По версии следствия, организаторами теракта выступили братья Азимовы. Предполагается, что они получили деньги от участника террористической организации в Турции, а затем передали их смертнику.

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