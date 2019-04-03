Пострадавшие в теракте в метро Петербурга вспомнили о случившемся

Пострадавшие в теракте в метро Санкт-Петербурга начали давать показания в Ленинградском окружном военном суде, где проходят слушания по делу. Об этом сообщает «Фонтанка».

Один из очевидцев Юрий Шушкевич рассказал, что 3 апреля 2017 года он зашел в третий вагон от головы состава. Сначала мужчина увидел вспышку, затем, по его словам, взрывной волной всех свалило. «Очнулся уже, когда поезд подъехал к станции. Как-то так», — вспоминает Шушкевич. Он добавил, что вместе с машинистом пытался выносить через проем двери убитых и раненых.

Другой потерпевший Валерий Ильминский ехал в середине вагона. «Был хлопок, резко затормозили, потух свет. Тряхнуло, и на меня все навалились», — рассказал он. По словам мужчины, никто не понимал, что происходит. Ильминский вспомнил, что помог подняться некоторым пассажирам, затем вышел через окно и отправился домой. Только вечером он вызвал скорую помощь.

Подсудимые отказались задавать вопросы потерпевшим. Прокурор Надежда Тихонова рассказала, что вагон, в котором произошел взрыв, приобщили к материалам дела в качестве вещественного доказательства.

Теракт в петербургском метро произошел 3 апреля 2017 года. В результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» погибли 16 человек, в том числе террорист-смертник, уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. 67 человек получили ранения.

На скамье подсудимых оказались Аброр и Акрам Азимовы, Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов, Шохиста Каримова и Мухамадюсуп Эрматов. По версии следствия, организаторами теракта выступили братья Азимовы. Предполагается, что они получили деньги от участника террористической организации в Турции, а затем передали их смертнику.

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