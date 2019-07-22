Появились фотографии взорванного в петербургском метро вагона

Агентство «Росбалт» опубликовало несколько фотографий вагона из метро Санкт-Петербурга, в котором 3 апреля 2017 года был осуществлен теракт со взрывом.

Сообщается, что вагон хранится в одном из депо как вещественное доказательство. Его окна и двери обшиты металлическими пластинами, что видно на некоторых кадрах.

На других фотографиях можно разглядеть, как выглядит вагон изнутри: пол завален стеклом и различным мусором, также там лежат покореженные в результате взрыва двери, части обшивки и другие детали. На месте, где был смертник, валяется кроссовок. Части сидений нет, но были ли они сняты в ходе следствия или были уничтожены при взрыве, неизвестно, отмечает агентство.

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Теракт в петербургском метро произошел 3 апреля 2017 года. В результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» погибли 16 человек, в том числе террорист-смертник, уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. 67 человек получили ранения.

Ответственность за взрыв взяла на себя группировка, связанная с террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в России). На скамье подсудимых оказались Аброр и Акрам Азимовы, Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов, Шохиста Каримова и Мухамадюсуп Эрматов. По версии следствия, организаторами теракта выступили братья Азимовы. Предполагается, что они получили деньги от участника террористической организации в Турции, а затем передали их смертнику.

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