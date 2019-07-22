Силовые структуры
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Последние новости
Беглого российского оружейного магната связали с британскими властями
Российские миллионеры устроили бум на рынке жилья
Художника Трушевского обвинили в еще одном изнасиловании
Израиль начал уничтожать дома палестинцев
Медведчук рассказал о влиянии темы Крыма на переговоры с Путиным
Чемпион UFC прокомментировал обвинения в домогательствах
Девушка прочитала переписку родителей, удивилась и решила уйти из семьи
Наступила новая смертоносная волна жары
Деньги на ликвидацию последствий наводнения в Иркутской области захотели вернуть
Новости партнеров

Появились фотографии взорванного в петербургском метро вагона

Перейти в «Мою Ленту»

Агентство «Росбалт» опубликовало несколько фотографий вагона из метро Санкт-Петербурга, в котором 3 апреля 2017 года был осуществлен теракт со взрывом.

Сообщается, что вагон хранится в одном из депо как вещественное доказательство. Его окна и двери обшиты металлическими пластинами, что видно на некоторых кадрах.

На других фотографиях можно разглядеть, как выглядит вагон изнутри: пол завален стеклом и различным мусором, также там лежат покореженные в результате взрыва двери, части обшивки и другие детали. На месте, где был смертник, валяется кроссовок. Части сидений нет, но были ли они сняты в ходе следствия или были уничтожены при взрыве, неизвестно, отмечает агентство.

Теракт в петербургском метро произошел 3 апреля 2017 года. В результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» погибли 16 человек, в том числе террорист-смертник, уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. 67 человек получили ранения.

Ответственность за взрыв взяла на себя группировка, связанная с террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в России). На скамье подсудимых оказались Аброр и Акрам Азимовы, Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов, Шохиста Каримова и Мухамадюсуп Эрматов. По версии следствия, организаторами теракта выступили братья Азимовы. Предполагается, что они получили деньги от участника террористической организации в Турции, а затем передали их смертнику.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Росбалт» публикует фотографии взорванного вагона из метро Петербурга
Фигуранты дела о взрыве в метро Петербурга устроили акцию протеста
Пострадавшие в теракте в метро Петербурга вспомнили о случившемся
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:03Сегодня

«Мне стали говорить, что мальчику жить не надо»

Мигрантка уверена – российский врач убил ее ребенка смертельной инъекцией. Ей не верят
16:53Сегодня

Шишкан предрек себе смерть на зоне

16:47Сегодня

Сдавшую полковника-миллиардера Захарченко сообщницу отпустили на волю

16:43Сегодня

На концерте Metallica поймали находившегося в розыске россиянина

Силовые структуры00:0320 июля

Падение героев

Бойцы «Альфы» спасли от террористов тысячи людей по всему миру. Теперь их обвиняют в разбое
14:29Сегодня

Обезглавленное тело женщины нашли в Москве

13:24Сегодня

Стали известны подробности задержания майора МЧС на совещании у мэра Читы

12:54Сегодня

В Москве в багажнике черного Porsche нашли избитого заложника

Силовые структуры00:0118 июля

«Залить город кровью, чтобы неповадно было»

Он создал одну из самых жестоких банд России. Его киллеры истребляли воров в законе
11:24Сегодня

Суд над изнасиловавшими дознавательцу офицерами МВД решили закрыть

10:55Сегодня

Радикалов из секты «Домой в СССР» задержали при попытке захвата зданий

10:37Сегодня

ФСБ задержала смертника с поясом шахида

Россия
«Дьявольский хруст гармошки "Икаруса"»
Россияне тепло вспоминают советский общественный транспорт. Но он был ужасен
Россиянке грозит тюрьма за покупку лекарства больному сыну
Женщина пыталась спасти ребенка от судорог и стала подозреваемой в контрабанде
«Появляется новый член семьи, а дохода не приносит»
Почему россияне не спешат заводить детей и постоянно разводятся
Российскую ЛГБТ-активистку убили после угроз в ее адрес
Деньги на ликвидацию последствий наводнения в Иркутской области захотели вернуть
Россиян опять заметили за охотой на просрочку у помоек
Появились подробности строительства храма в «Матросской тишине»
Все материалы
Мир
Дональд Трамп и Реджеп Тайип ЭрдоганРазочарование султана
Почему Турция отвернулась от США и подружилась с Россией
Трамп обвинил Иран во лжи о шпионах ЦРУ
Израиль начал уничтожать дома палестинцев
Ангела МеркельПотрясный канцлер
Как Ангела Меркель стала великим политиком и почему ее винят во всех бедах Европы
«Я купил тебя и буду делать что хочу»
На эти скачки съезжаются богачи со всей Америки. Тут тратят состояния и торгуют людьми
Российские «Фавориты» в Сирии впервые оказались под атакой
Россия ответила на обвинения в убийстве мирных жителей в Сирии
Все материалы
Бывший СССР
Партия Зеленского лидирует на выборах в Верховную Раду
Зеленский опять всех обыграл. Каким теперь будет парламент Украины?
Члену «Русского союза Латвии» пригрозили тюрьмой за пост про СССР
СМИ сообщили о смерти президента Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов не появлялся на публике в течение 10 дней перед отпуском
Вера Савченко оказалась в 67 раз популярнее Надежды
Партия Зеленского открестилась от узурпации власти
В правительстве Украины прошли масштабные обыски
На Украине потеряли генпрокурора
Все материалы
Экономика
Кристин ЛагардЕвропейский централ
Когда-то она спасла Францию от кризиса. Теперь в ее руках все деньги Европы
Беглого российского оружейного магната связали с британскими властями
Свободные деньги россиян посчитали в «Дошираках»
Китай сумел спастись от глобального банковского кризиса
Импортозамещение захотели изменить
Герой расследования Голунова избавился от бизнеса в России
Хитрый «Жук»
Этот автомобиль пережил Гитлера и спас немецкую экономику. Теперь он уходит на покой
Все материалы
Силовые структуры
Шишкан предрек себе смерть на зоне
«Мне стали говорить, что мальчику жить не надо»
Мигрантка уверена – российский врач убил ее ребенка смертельной инъекцией. Ей не верят
Сдавшую полковника-миллиардера Захарченко сообщницу отпустили на волю
Падение героев
Бойцы «Альфы» спасли от террористов тысячи людей по всему миру. Теперь их обвиняют в разбое
На концерте Metallica поймали находившегося в розыске россиянина
«Залить город кровью, чтобы неповадно было»
Он создал одну из самых жестоких банд России. Его киллеры истребляли воров в законе
Обезглавленное тело женщины нашли в Москве
Все материалы
Наука и техника
«Не отлично и не ужасно»
Как США устроили самую страшную ядерную катастрофу в истории
Наследили
Полвека назад США обогнали СССР и высадились на Луне. Как это было
Всё, что слито
Больше камер и еще дороже: каким будет новый iPhone?
Представлен самый мощный смартфон в мире
Наступила новая смертоносная волна жары
Китай выдавил Россию в рейтинге оборонных компаний
Россия прекратила выпуск двигателей «Протон-М»
Все материалы
Спорт
«Второй сет хожу, хромаю»
Теннисисты «сливают» матчи и зарабатывают миллионы. Их никто не может остановить
«Реал» бесплатно отдаст Бэйла китайцам
Чемпион UFC прокомментировал обвинения в домогательствах
Российская легкоатлетка отметила победу забегом с пледом вместо флага
Российские клубы узнали соперников по квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы
Бразильский футболист забил автогол с центра поля
Играющий в России канадец удивился «показухе» местных хоккеистов
Все материалы
Культура
Иван Бандерблог (ака Человек Макак) «Водка, Путин и русская жена»
Как россияне провели время в Италии и причем тут треш и неразбериха
Прайд на параде
Новый «Король Лев» — первый подлинный арт-эксперимент Disney за много лет
«У меня появилось чувство, что я нашла свое племя»
Эта британка приехала в Россию и рассказала о безудержной страсти и роке
Художника Трушевского обвинили в еще одном изнасиловании
Хоакин Феникс и Руни Мара обручились после трех лет отношений
Гитарист «Кино» оценил кавер Metallica
Тор-женщина взбесила фанатов Marvel
Все материалы
Интернет и СМИ
«YouTube только это и надо»
Пятилетняя россиянка хвастается роскошной жизнью на камеру. И зарабатывает миллионы
Холостяк в диких условиях
Российский ведущий решил найти невесту в лесу. Девушкам пришлось оголяться и унижаться
Россияне атаковали Гагу за разрушенный брак Купера и Шейк
Фанаты супермодели начали мстить певице в соцсетях, но флешмоб вышел из-под контроля
Погоня хохочущих полицейских за «динозавром» попала на видео
Девушка прочитала переписку родителей, удивилась и решила уйти из семьи
На СТС прокомментировали закрытие «Ворониных»
В сети появился самый короткий тест на IQ
Все материалы
Ценности
Italian actress Monica Bellucci and French actor and humorist Jamel Debbouze on the set of Asterix and Obelix Meet Cleopatra written by Rene Gosciny and Albert Uderzo, and directed by Alain Chabat. (Photo by Etienne George/Corbis via Getty Images)«В ней не было ничего женственного, кроме тела и хитрости»
За ночь с ней мужчины были готовы отдать жизнь: как жила легендарная Клеопатра
«Главное для нас — красота»
Они делали кимоно для императоров, а теперь вживляют в одежду чипы и ДНК медузы
Ускользающая нагота
Самые откровенные купальники со всего мира: как прошла неделя пляжной моды в Майами
Опубликованы новые обнаженные фото «единственной красавицы в семье Кардашьян»
Купальник Ким Кардашьян на новом фото взволновал фанатов
Разоблачены популярные мифы о женской груди
Девушка облила белый наряд красным вином и придумала способ скрыть пятна
Все материалы
Путешествия
«Жизнь замирает только в шаббат»
В этом месте собрались солдаты, воры и циркачи. Тут опасно, но прекрасно
Инопланетный уют
Искусство, плюшки и старые пушки: необычная сторона Австрии
«Забирали кошелек, ничего не находили и убивали от злости»
Как россиянин проехал самые опасные районы ЮАР и выжил
В России ужесточат правила провоза багажа через границу
Названа самая дорогая для туристов страна Европы
Два самолета столкнулись в американском аэропорту
Названы самые страшные для россиян страны
Все материалы
Из жизни
Евгения Танаева«Не люблю слушать про Россию гадости»
История россиянки о жизни в Калифорнии
Терри Расмуссен в 1969 году«Никогда не встречала такого жуткого человека»
Серийного убийцу годами никто не мог поймать. Его тайну раскрыла любопытная библиотекарша
«У тебя вырастут волосы повсюду!»
Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
Мальчик нашел написанное 50 лет назад послание в бутылке
Толстых полицейских отправили в лагерь для худеющих
Ревнивый муж выпрыгнул с пятого этажа назло жене и выжил
Чайка украла собаку на глазах у мужчины
Все материалы
Путешествуем по Исландии на Subaru
Выясняем, каково это путешествовать по Исландии на автомобиле и во сколько это может обойтись
Что рисует дизайнер Bentley в свободное время?
Классические спорткары и гоночные машины в работах Фредерика Дамса
Вот так выглядят гоночные трассы из космоса
Астронавт сфотографировал знаменитые автодромы с борта МКС
Экспресс-тест нового Mercedes-Benz CLA
Зачем нужен Mercedes CLA, если уже есть седан A-Класса?
Nissan показал очередной тизер нового Juke
Уникальный прототип Jaguar из 60-х превратили в дорожный спорткар
УАЗ опроверг перенос производства «Патриота» в Татарстан
Все материалы
Дом
Сделайте нам красиво
Как жители российской глубинки объявили войну серости
«К черту эти выселки»
Россиянка купила квартиру в Подмосковье и возненавидела новую жизнь
Нежилой уголок
Россияне отказываются от самого дешевого жилья. Что с ним не так?
В Москве насчитали три тысячи несуществующих квартир
Цены на жилье в Новой Москве достигли исторического максимума
Названа цена самого дешевого дачного участка в Москве
Названа стоимость заграничной недвижимости российских звезд
Все материалы
Нацпроекты
«До такого унижения я опуститься не могу»
Люди по всему миру отказываются от мяса, чтобы выжить. Почему россияне все делают наоборот
«Это море шумит. А ты рядом с ним»
«Народная смена» форума «Таврида» глазами его участников: репортаж из Instagram
К развитию российской науки привлекут белорусских ученых
В Марий Эл начали борьбу с убитыми дорогами
В России разработают цифровую образовательную платформу
В России захотели снизить долю курильщиков к 2035 году
В России должны исчезнуть опасные трассы и смертельные ДТП
О чем Путин и министры говорили на Госсовете
Все материалы