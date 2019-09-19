Фигурант дела о теракте в метро Петербурга рассказал о подставе ФСБ

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Акрам Азимов

В Московском окружном военном суде на процессе по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга дал показания один из обвиняемых — 31-летний уроженец Киргизии Акрам Азимов, который рассказал о тайном вывозе в Москву, четырехдневных пытках и постановочном видео своего задержания ФСБ. Об этом сообщила «Фонтанка.ру».

По словам подсудимого, в Россию он приехал в 2012 году и устроился работать поваром в суши-бар. Мужчина регулярно ездил на родину в Киргизию. В очередную поездку он отправился в конце марта 2017 года и находился там, когда в метро Петербурга произошел теракт — 3 апреля 2017 года, а 12 апреля того же года лег в местную больницу для лечения хронического гайморита.

15 апреля Азимова забрали прямо из палаты двое мужчин, привезли в аэропорт и отправили самолетом в Москву. Там ему надели наручники на руки и ноги, посадили в подвал, прицепив к трубе. У Азимова спрашивали «о каком-то Ахмеде». «Я отвечал, что не знаю, и чувствовал боль по всему телу. Они орали, что Ахмед — какой-то амир, террорист, что я дал ему присягу на верность. Я удивился: разве сейчас средневековье, чтобы давать присягу? Они закричали: "Не умничай. Ты скажешь нам то, что мы хотим услышать"» — рассказал он суду.

Азимов сдался после того, как таким же пыткам пригрозили подвергнуть его родственников. На протяжении четырех дней его обучали тому, что нужно сказать на допросе в Следственном комитете России (СКР). Из подвала его привезли на автобусную остановку.

«Буквально через полминуты приехала та же машина, что меня забирала из аэропорта. Из нее выбежали люди и сняли мое задержание. Видеокамеру держал тот же человек, который надевал на меня наручники в аэропорту 15 апреля», — сказал Азимов.

По его словам, его привезли в СКР, на допросе у следователя он сказал, чему его обучили на пытках, а после того, как Азимов заключил соглашение с адвокатом, он отказался от своих первоначальных показаний о причастности к теракту.

19 апреля 2017 года ФСБ показала видео задержания сообщника смертника Акбаржона Джалилова, совершившего самоподрыв в петербургском метро. Спецслужбы сообщили, что через Азимова шло финансирование теракта из Турции.

Телеканал Звезда / YouTube

Ни один из 11 обвиняемых по делу не признал себя виновным, двое из них заявили о пытках.

3 апреля 2017 года в поезде на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв. В результате погибли 14 человек (в их число Джалилов не включен).

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