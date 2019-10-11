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Стало известно о нападении на российских военных в Сирии

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Неизвестные напали на патруль военной полиции Вооруженных сил России в провинции Дераа в Сирии. Об этом в пятницу, 11 октября, Orient-News сообщили источники, близкие к ситуации.

Уточняется, что атака произошла между городами Джасим и Инхель с использованием взрывных устройств. По информации собеседников издания, в результате пострадал один российский военнослужащий и двое представителей сирийских вооруженных сил.

Сведения о нападении на патруль также подтверждает Eldorar со ссылкой на свои источники.

Атака на российских военных в провинции Дераа стала не первой в текущем году. 13 июля на трассе между населенными пунктами Хараба и Маараба произошел подобный инцидент. Российские военные не пострадали, повреждений техники также не было обнаружено. Отмечалось, что ответственность за теракт несут боевики террористических группировок, действующие разрозненно на юге Сирии, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция, и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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