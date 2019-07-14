Стало известно о роли Ирана в нападении на российских военных в Сирии

За нападением на патруль военной полиции Вооруженных сил России в провинции Даръа в Сирии могут стоять проиранские отряды. Об этом заявили боевики одного из формирований «Сирийской свободной армии» со ссылкой на информацию «из надежных источников». Соответствующее сообщение появилось в Twitter.

Авторы распространяемого в сети послания также выразили радость в связи с произошедшим терактом и заявили, что сами не имеют к взрыву никакого отношения.

Инцидент в провинции Даръа на трассе между населенными пунктами Хараба и Маараба произошел 13 июля. Российские военнослужащие не пострадали, повреждений техники также не было обнаружено. В Центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что взрывное устройство было приведено в действие дистанционно. Отмечалось, что ответственность за теракт несут боевики террористических группировок, действующие разрозненно на юге Сирии, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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