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Сирия отказалась помогать ЕС искать террористов среди беженцев

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Сирийское правительство не собирается сотрудничать со странами Евросоюза в сфере безопасности, в частности — помогать им в противодействии террористам, находящимся в ЕС среди беженцев из Сирии. Об этом в интервью каналу RT заявил президент Сирии Башар Асад.

«Сейчас сотрудничества нет, и мы к нему не готовы. Мы четко заявили, что не намерены помогать в области безопасности любой стране, пока она действует против Сирии на каких-то направлениях — будь то экономика, безопасность, политика», — ответил он на соответствующий вопрос.

С начала миграционного кризиса, во время которого в европейские государства прибыли более 1,5 миллиона беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки, в их числе неоднократно обнаруживали сочувствующих террористическим группировкам.

В декабре 2018 года в Германии приговорили к 6,5 годам тюремного заключения выходца из Сирии, который собирался устроить теракт и с этой целью купил компоненты для изготовления бомбы. Он оказался сторонником «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).

В 2016 году исламист из Туниса Анис Амри за рулем грузовика врезался в рождественскую ярмарку в Берлине. В результате погибли 11 человек. Ответственность за теракт взяло на себя ИГ.

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