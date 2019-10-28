Потенциального террориста не смогли выслать из Европы из-за закона о беженцах

Кениец, которого обвинили в хранении материалов террористической направленности, избежал депортации и смог остаться в Великобритании из-за закона о беженцах. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Согласно недавно опубликованному решению трибунала, арестованный не представляет серьезной угрозы для международного мира и безопасности. В связи с этим он может остаться на территории страны и даже подать иск о предоставлении убежища.

Имя мужчины неизвестно, однако Daily Mail сообщает, что в 2011 году его задержали в лондонском аэропорту Хитроу. При нем обнаружили большое количество изображений и аудиофайлов, а также документ «39 способов служить и участвовать в джихаде», который судья первой инстанции назвал «пособием для террористов». В итоге злоумышленника приговорили к девяти месяцам тюремного заключения за хранение информации террористической направленности. Депортировать мужчину не удалось, так как он сразу же подал прошение о предоставлении убежища.

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Затем, в 2016 году, кениец вместе со своей женой подал новую апелляцию и попросил оставить его на территории Великобритании. Пара заявила, что на родине может подвергнуться «жестокому обращению» со стороны властей. При этом на депортации настаивали чиновники британского министерства внутренних дел: они утверждали, что кениец и его жена не имеют права на защиту, поскольку он представляет серьезную угрозу для безопасности страны. Однако выиграть дело у них не получилось.

Решение трибунала вызвало протест правительства и жителей Соединенного Королевства.

Daily Mail напоминает, что правозащитная организация Amnesty International и ООН неоднократно выражали беспокойство в связи с тем, что правительство Кении все чаще обвиняет своих граждан в пособничестве террористам и депортирует их.

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