Германия испугалась новой рекордной волны беженцев

Германии грозит повторение кризиса беженцев в случае отказа помогать другим странам Евросоюза охранять границы блока. Такое заявление сделал министр внутренних дел страны Хорст Зеехофер, передает Bild am Sonntag.

«Если мы, как Европейский союз, не приложим усилий для решения проблемы, то мы испытаем то, что испытали в 2015 году — а это была потеря контроля над ситуацией», — подчеркнул министр. При этом, по его словам, новая волна беженцев может быть даже больше прежней.

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Ранее в августе Зеехофер предложил высылать из Европы беженцев, которые часто посещают родину.

В апреле Россия указала Европе, что под видом беженцев континент принимает около 20 тысяч экстремистов. Отмечалось, что радикалы проводят агитационную работу среди мигрантов, пытаясь склонить их к экстремизму и завербовать в качестве исполнителей терактов. Кроме того, рост числа мигрантов в Европе создает серьезные экономические и социальные проблемы.

Миграционный кризис в Европе разразился в 2015 году. Некоторые страны выступили за сдерживание потока беженцев и против квот на число мигрантов. В то же время Германия старалась принять максимум беженцев, в страну с тех пор перебрались свыше 1,5 миллиона человек. По данным Международной организации по миграции, в 2017 году Италия приняла самое большое количество беженцев, прибывших морским путем, — более 119 тысяч человек.

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