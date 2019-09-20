Мигранты поехали «зацеперами» на пароме и попали на видео

Несколько подростков родом из Марокко уцепились за подъемный мост парома и провисели на нем семь часов в попытке нелегально проникнуть в Испанию. Об этом сообщает таблоид Mirror.

Трое юношей в возрасте от 16 до 18 лет зацепились за паром в Мелилье, автономном испанском портовом городе на средиземноморском побережье Африки. Их обнаружили и сняли на видео в пункте прибытия судна — в испанской Малаге. В порт прибыли спасатели, которые помогли юным нелегалам спуститься, и полицейские, тут же забравшие их в участок.

Миграционный кризис в Европе разразился в 2015 году. Некоторые страны выступили за сдерживание потока беженцев и против квот на число мигрантов. В то же время Германия старалась принять максимум беженцев, в страну с тех пор перебралось свыше 1,5 миллиона человек. По данным Международной организации по миграции, в 2017 году самое большое число беженцев, прибывших морским путем, — более 119 тысяч человек — приняла Италия.

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