Нашествие 600 мигрантов на территорию Испании попало на видео

Более 600 мигрантов прорвались на территорию Сеуты — полуанклава Испании в Африке — из Марокко. Об этом сообщает La Vanguardia и публикует на своем YouTube-канале видеозапись произошедшего. Они перелезли через высокое ограждение с колючей проволокой.

Как отмечает издание, беженцы миновали защиту в тех местах, где отсутствуют камеры видеонаблюдения. По оценкам специалистов, это самая значительная попытка пересечь границу с 2014 года.

Миграционный кризис в Европе разразился в 2015 году. Некоторые страны выступили за сдерживание потока беженцев и против квот на число мигрантов. В то же время Германия старалась принять максимум беженцев, в страну с тех пор перебралось свыше 1,5 миллиона человек. По данным Международной организации по миграции, в 2017 году Италия приняла самое большое количество беженцев, прибывших морским путем, — более 119 тысяч человек.

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