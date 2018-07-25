США пожаловались на сотни беспризорных детей

Сотни мигрантов-родителей уже покинули США без своих детей. Об этом заявили правительственные юристы, сообщает BBC News.

По их данным, из страны уехали 463 человека. При этом не уточняется, их депортировали насильно или они добровольно отправились назад. В то же время указывается, что это число не окончательное и еще может быть пересмотрено.

Ранее суд постановил, что власти должны воссоединить разлученные на границе семьи к 26 июля. Речь шла о 2,3 тысячи несовершеннолетних, которых забрали у родных. Как пишет The Guardian, на 24 июля родственникам вернули немногим менее половины детей.

По мнению специалистов, многие мигранты, вероятнее всего, вообще не смогут воссоединиться с детьми в течение нескольких лет. Это касается в первую очередь тех, кто уже не находится в США: был насильно депортирован в одиночку или согласился на высылку, оставив ребенка. Как отмечается, у таких людей зачастую нет даже денег на адвоката, который помог бы им решить проблему. Также под вопросом стоит воссоединение с детьми более 900 человек, которые сами не настроены этого делать или имеют на то законных оснований (например, не являются биологическими родителями или опекунами).

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Вызывает сомнения и процедура, при которой мигранты, не умеющие читать и писать, подписывали соглашение на добровольную депортацию. По некоторым данным, нелегалы не понимали, на что соглашаются: им якобы сообщали, что в случае согласия они смогут воссоединиться с детьми.

В июне было объявлено, что власти США временно прекратили разлучать нелегальных мигрантов с детьми на границе с Мексикой. Указывалось, что ребенка будут отнимать только в случае, если он находится в опасности или у родителей есть судимость.

В апреле министр юстиции страны Джефф Сешнс объявил о начале политики «нулевой терпимости» к нарушителям миграционного законодательства. Мигрантов, прибывших в США с детьми, разлучали: задержанных родителей привлекали к уголовной ответственности, а их детей отправляли в специальные центры. Американское законодательство запрещает арестовывать детей.

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