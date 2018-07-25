Телеканалу пришлось срочно выводить из эфира увлекшуюся критикой Трампа гостью

Barbara L'Italien / YouTube

Американскому телеканалу Fox пришлось спешно выводить из кадра сенатора от штата Массачусетс Барбару Л'Италиан (Barbara L'Italien), которой по ошибке дали возможность высказаться. Политик случайно появилась в программе Fox & Friends First вместо конгрессмена-демократа Энн Киркпатрик, пишет Washington Post.

Киркпатрик поддержала действия иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), за что была освистана аудиторией дебатов. Л'Италиан не разделяет мнение коллеги и обратилась прямо к американскому президенту Дональду Трампу.

«Расскажите нам, почему вы поддерживаете ICE», — обратилась ведущая к гостье по видеосвязи, не подозревая, что перед ней другой человек.

Сенатор отметила, что является матерью четверых детей и категорически не поддерживает жестокое обращение с семьями мигрантов, у которых отбирают детей. Она назвала поведение иммиграционной полиции на границе с Мексикой «незаконным и бесчеловечным» и призвала прекратить «похищать и вырывать детей из рук их родителей». Ведущие прервали речь сенатора, уточнив, что детей мигрантов больше не разлучают с семьями (федеральный судья в Сан-Диего приказал правительству США воссоединить около 2,5 тысяч детей-мигрантов со своими семьями — прим. «Ленты.ру»), однако Л'Италиан продолжила критику.

«Кто это? — произнес соведущий. — Это не было запланировано». В результате женщину вывели из эфира, продолжив передачу.

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