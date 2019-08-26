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Беженцев захотели выставить из Европы за частые поездки домой

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Беженцев, которые часто посещают родину, необходимо высылать из Европы. Об этом рассказал министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер в интервью Bild.

Частые визиты мигрантов в родную страну свидетельствуют о том, что там им не угрожает опасность. Кроме того, глава МВД указал на отсутствие финансовых проблем у таких людей, поскольку стоимость авиабилетов из Германии в Сирию, Афганистан или Ирак и обратно превышает полторы тысячи евро.

В связи с этим партия «Альтернатива для Германии» поднимет вопрос о лишении статуса беженцев таких людей. По словам министра, речь идет не о политике, а о простой логике.

Отмечается, что такого же мнения придерживается депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. По данным «Известий» политик намерен распространить немецкую практику на всей территории Евросоюза. «Это работа главы МВД — обращать внимание на такие вещи. Беженцы получают деньги, квартиры, бесплатное образование. И выходит, что у них есть лишние средства на то, чтобы ездить в отпуск», — подчеркнул научный директор Российско-германского форума, политолог Александр Рар.

В апреле Россия указала Европе, что под видом беженцев на континент пронимает около 20 тысяч экстремистов. Отмечалось, что радикалы проводят агитационную работу среди мигрантов, пытаясь склонить их к экстремизму и завербовать в качестве исполнителей терактов. Кроме того, рост числа мигрантов в Европе создает серьезные экономические и социальные проблемы.

Миграционный кризис в Европе разразился в 2015 году. Некоторые страны выступили за сдерживание потока беженцев и против квот на число мигрантов. В то же время Германия старалась принять максимум беженцев, в страну с тех пор перебралось свыше 1,5 миллиона человек. По данным Международной организации по миграции, в 2017 году Италия приняла самое большое количество беженцев, прибывших морским путем, — более 119 тысяч человек.

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