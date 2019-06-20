Немецкие любители мигрантов получили анонимные угрозы убийства

Двое немецких политиков, известных промигрантской позицией, получили анонимные угрозы вскоре после убийства главы администрации города Кассель Вальтера Любке, в котором подозревают ультраправых экстремистов. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Хенриетте Рекер, мэр города Кёльн, обратилась в полицию с сообщением о полученном ею письме с угрозами убийства. Еще одно подобное письмо получил Андреас Хольштайн, глава небольшого города Альтена в земле Северный Рейн-Вестфалия. Полицейские считают, что авторы угроз — члены ультраправых группировок.

Как сообщает издание, оба политика подвергались нападениям из-за своих взглядов на вопрос иммиграции: в 2015 году на них обоих нападали с ножами представители правоэкстремистских кругов. Сообщается, что Хольштайн был ранен в шею, а Рекер получила тяжелые ранения.

16 июня сообщалось, что полиция задержала мужчину «со связями в кругах экстремистов» по подозрению в убийстве главы администрации города Кассель Вальтера Любке.

Любке был найден мертвым 2 июня: его убили выстрелом в голову у него дома. Политик принадлежал к Христианско-демократическому союзу (ХДС) канцлера ФРГ Ангелы Меркель и в течение последних 10 лет возглавлял Кассель.

В интернете было популярно видео 2015 года, где Любке комментирует миграционный кризис в Европе, утверждая, что противникам мигрантов стоит «уехать из этой страны». Сообщается, что в связи с этим и другими подобными заявлениями ему неоднократно поступали угрозы.

Миграционный кризис в Европе разразился в 2015 году. Некоторые страны выступили за сдерживание потока беженцев и против квот на число мигрантов. В то же время Германия старалась принять максимум граждан других государств, в страну с тех пор перебралось свыше 1,5 миллиона человек.

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