Убийство немецкого политика связали с его любовью к мигрантам

Подозреваемый, задержанный в связи с убийством главы администрации немецкого города Касселя Вальтера Любке, имел связи в ультраправых кругах, а мотивом для преступления следствие считает промигрантские взгляды погибшего. Об этом 16 июня сообщила газета Frankfurter Allgemeine.

Арестованный 45-летний мужчина подозревается в том, что выстрелил в голову 65-летнему политику, когда тот находился у себя дома. Полицейские сообщили, что располагают доказательствами его вины, основанными на анализе генетического материала.

Любке был найден мертвым 2 июня. Политик принадлежал к Христианско-демократическому союзу (ХДС) канцлера ФРГ Ангелы Меркель и в течение последних 10 лет возглавлял Кассель.

В интернете было популярно видео 2015 года, где Любке комментирует миграционный кризис в Европе, утверждая, что противникам мигрантов стоит «уехать из этой страны». Сообщается, что в связи с этим и другими подобными заявлениями ему неоднократно поступали угрозы.

В декабре прошлого года стало известно о неонацистской организации в рядах полиции Франкфурта-на-Майне. Ее члены анонимно угрожали женщине-адвокату турецкого происхождения Седе Басай-Йилдиз.

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