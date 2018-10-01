В Германии раскрыли террористическую группировку

Полиция ФРГ 1 октября задержала шестерых участников неонацистского сообщества «Революция Хемниц». Их подозревают в нападении на иностранцев и планировании атак на инакомыслящих. Об этом сообщил телеканал Euronews.

Шестеро граждан Германии в возрасте от 20 до 30 лет задержаны по подозрению в создании преступной группировки. Еще один предполагаемый злоумышленник, 31-летний Кристиан К., был задержан 14 сентября. Прокуратура называет подозреваемых скинхедами и неонацистами. По версии следствия, пятеро из задержанных напали на группу иммигрантов в Хемнице, в результате чего был ранен приезжий из Пакистана.

Следующую акцию экстремисты якобы планировали устроить 3 октября, в День воссоединения Германии. По информации, предоставленной прокуратурой, они собирались нападать не только на иностранцев, но и на своих политических противников.

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«Это исполнение нашего ключевого принципа — нулевой толерантности к праворадикалам и правоэкстремистам. Поэтому это правильно, что правосудие и полиция предприняли в этом случае решительные действия», — заявил министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер.

26 августа в Хемнице был убит 35-летний немец, по подозрению в убийстве полиция задержала двух выходцев с Ближнего Востока. В связи с этим в городе прошли многотысячные демонстрации против миграционной политики ФРГ, а также контрдемонстрации и концерт антифашистов.

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