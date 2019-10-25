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Задержаны новые подозреваемые по делу о грузовике с 39 трупами в Британии

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Британская полиция задержала двух новых подозреваемых по делу об убийстве 39 китайских мигрантов, тела которых были найдены в грузовике. Об этом сообщает Reuters.

Известно, что задержаны 38-летние мужчина и женщина в британском городе Уоррингтон, графство Чешир. Отмечается, что они подозреваются в торговле людьми и непредумышленном убийстве, других подробностей не приводится. При этом водитель грузовика Мо Робинсон остается под стражей.

Ранее стало известно, что грузовой прицеп, в котором находились тела 39 китайских мигрантов, несколько раз за неделю пересекал пролив Ла-Манш, отделяющий Великобританию от континентальной Европы. GPS-отчет показал, что арендованный прицеп перед этим находился во французских лагерях для беженцев в Дюнкерке и Кале, затем отправлялся в Бельгию. В последний раз в Европе прицеп был зафиксирован в бельгийском портовом городе Зебрюгге 22 октября, после чего отправился в поездку в британский Пурфлит.

Вероятной причиной смерти считается обморожение или нехватка кислорода. Прицепленный к грузовику трейлер оказался рефрижератором, температура в котором опускалась до минус 25 градусов.

39 китайских мигрантов, найденные мертвыми в кузове грузовика, могли быть заперты в морозильном трейлере на несколько дней. Предполагается, что они прибыли из восточной китайской провинции Фуцзянь, где работает банда «змееголовых», которая занимается контрабандой людей.

Грузовик был зарегистрирован в болгарском городе Варна на компанию, принадлежащую гражданину Ирландии, сообщили в МИД Болгарии. При этом сама владелица грузовика заявила, что она и ее муж продали его североирландской компании более года назад. Также известно, что Китай подключился к расследованию произошедшего.

Ранее сообщалось, что среди погибших были найдены 38 взрослых и один подросток. Все они граждане Китая. По двум адресам в местном графстве Арма прошли обыски.

В полиции полагают, что контейнер с телами жертв прибыл на территорию Британии в ночь на среду, 23 октября, из Зебрюгге, а тягач — из Северной Ирландии. Федеральная прокуратура Бельгии заявила, что начала расследование, но пока не имеет информации о том, сколько времени прицеп с трупами находился у них в стране.

Фура с телами 39 человек была обнаружена в промзоне Грейса 23 октября.

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Предыстория: Раскрыты подробности дела грузовика с 39 трупами китайцев в Британии
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