В Британии нашли грузовик с 39 трупами

В английском городе Грейс, графство Эссекс, нашли грузовик с 39 трупами. Об этом сообщает Sky News.
Известно, что среди умерших как минимум один подросток. Водителем автомобиля оказался 25-летний выходец из Северной Ирландии, его задержали по подозрению в убийстве.
Предположительно, машина до этого была в Болгарии и въехала на территорию страны 19 октября. Представители полиции заявили, что выясняют причины случившегося и сейчас устанавливают личности погибших.
В 2018 году сообщалось, что грузовик со 157 неопознанными телами несколько дней переезжал из одного района Мексики в другой из-за жалоб местных жителей на вонь — он нигде не мог остановиться надолго. «Морг на колесах» образовался в связи с нехваткой мест в государственных учреждениях для хранения трупов.