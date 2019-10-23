В деле о найденном в Британии грузовике с 39 трупами появился Крым

Маршрут водителя грузовика, который нашли с 39 трупами в английском графстве Эссекс, мог пролегать через Крым. Об этом со ссылкой на собственного корреспондента в Лондоне Андрея Остальского сообщает издание «Коммерсантъ».

По словам Остальского, скорее всего, речь идет о нелегальных мигрантах. «Интересен маршрут, которым этих несчастных людей привезли в Великобританию. Судя по всему, британской пограничной эмиграционной службе удалось наладить более жесткий контроль в Дувре и других портах на востоке Великобритании», — говорит он.

Журналист отмечает, что, вероятно, нелегальных мигрантов сначала везли в Крым через Рим, а затем они оказались на территории ирландского Дублина. После этого грузовик направился в город Холихед (Уэльс, Великобритания). Маршрут из столицы Ирландии фактически пролегал в противоположный конец страны — в графство Эссекс, куда стремится большинство мигрантов. Остальской добавил, что занимающиеся трафиком люди придумывали хитрые пути.

Грузовик с 39 трупами был найден в английском городе Грейс, графство Эссекс, 23 октября. Среди умерших как минимум один подросток. Водителем автомобиля оказался 25-летний выходец из Северной Ирландии. Мужчину задержали по подозрению в убийстве. Предположительно, машина до этого была в Болгарии и въехала на территорию страны 19 октября. Представители полиции заявили, что выясняют причины случившегося и сейчас устанавливают личности погибших.

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