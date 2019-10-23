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Появление Крыма в деле о найденном в Британии грузовике с 39 трупами объяснили

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Журналист Андрей Остальский рассказал Telegram-каналу «Подъем», что его неверно поняли, когда он сообщил о возможном маршруте через Крым грузовика с 39 трупами, найденного в Британии.

Остальский пояснил, что для описания пути грузовика использовал крылатое выражение «В Крым через Рим», которое означает сложный и запутанный маршрут. «Я говорил об этом, а не что грузовик буквально ехал через итальянскую столицу на полуостров, а затем в Ирландию», — сказал он.

Журналист добавил, что ему удалось получить от британских коллег и правоохранителей лишь обобщенную информацию о поездке грузовика, эти сведения требуют проверки.

Днем 23 октября «Коммерсантъ» со ссылкой на Остальского сообщил, что маршрут водителя грузовика с 39 трупами, обнаруженного в Британии, мог пролегать через Крым. По его словам, речь идет о нелегальных мигрантах, которых сначала везли «в Крым через Рим», а затем они оказались на территории ирландского Дублина. После этого грузовик направился в город Холихед (Уэльс, Великобритания). Маршрут из столицы Ирландии фактически пролегал в противоположный конец страны — в графство Эссекс, куда стремится большинство мигрантов.

Грузовик с 39 трупами был найден в английском городе Грейс, графство Эссекс, 23 октября. Среди умерших как минимум один подросток. Водителем автомобиля оказался 25-летний выходец из Северной Ирландии. Мужчину задержали по подозрению в убийстве. Предположительно, машина до этого была в Болгарии и въехала на территорию страны 19 октября. Представители полиции заявили, что выясняют причины случившегося и сейчас устанавливают личности погибших.

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Предыстория: В деле о найденном в Британии грузовике с 39 трупами появился Крым
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