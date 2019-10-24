Найденные в грузовике 39 погибших мигрантов оказались китайцами

39 человек, чьи тела были обнаружены в грузовике в английском городе Грейс, графство Эссекс, оказались гражданами Китая. Об этом 24 октября сообщает ITV News.

Среди погибших — 38 взрослых и один подросток.

По подозрению в убийстве арестован 25-летний водитель из города Портадаун в Северной Ирландии. По двум адресам в местном графстве Арма прошли обыски.

В полиции полагают, что контейнер с телами жертв прибыл на территорию Британии в ночь на среду, 23 октября, из бельгийского портового города Зеебрюгге, а тягач — из Северной Ирландии. Федеральная прокуратура Бельгии заявила, что начала расследование, но пока не имеет информации, сколько времени прицеп с трупами находился у них в стране.

Грузовик был зарегистрирован в болгарском городе Варна на компанию, принадлежащую гражданину Ирландии, сообщили в МИД Болгарии.

Фура с телами 39 человек была обнаружена в промзоне Грейса 23 октября.

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