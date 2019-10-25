Раскрыты подробности дела грузовика с 39 трупами китайцев в Британии

Грузовой прицеп, в котором находились тела 39 китайских мигрантов, несколько раз за неделю пересекал пролив Ла-Манш, отделяющий Великобританию от континентальной Европы. Об этом сообщает Daily Mail.

GPS-отчет показал, что арендованный прицеп перед этим находился во французских лагерях для беженцев в Дюнкерке и Кале, затем отправлялся в Бельгию. В последний раз в Европе прицеп был зафиксирован в бельгийском портовом городе Зебрюгге 22 октября, после чего отправился в поездку в британский Пурфлит. Новые данные якобы говорят о том, что аренда транспорта стоила 250 фунтов стерлингов в неделю (20 тысяч рублей), и, скорее всего, он неоднократно использовался для контрабанды людей в Великобританию.

Вероятной причиной смерти считается обморожение или нехватка кислорода. Прицепленный к грузовику трейлер оказался рефрижератором, температура в котором опускалась до минус 25 градусов.

39 китайских мигрантов, найденные мертвыми в кузове грузовика, могли быть заперты в морозильном трейлере на несколько дней. Предполагается, что они прибыли из восточной китайской провинции Фуцзянь, где работает банда «змееголовых», которая занимается контрабандой людей в Великобританию через Сербию, Венгрию, Австрию, Францию, а также морской транспорт с территории Бельгии или Нидерландов. В 2000 году произошло похожее ЧП, когда 58 мигрантов погибли при переправе в Великобританию из Бельгии на пароме, находясь в грузовике.

Сообщается, что арестованный по подозрению в убийстве водитель грузовика Мо Робинсон, в свою очередь, добирался на пароме из ирландского Дублина в валлийский город Холихед, где встречал контейнер для перегона его в Пурфлит. Конечной точкой маршрута значился промышленный комплекс. Затем при проверке документов было обнаружено, что 31 мужчина и 8 женщин мертвы. Известно, что водитель потерял сознание, когда полиция открыла грузовик и обнаружила тела. Тем не менее правоохранительные органы считают, что он, скорее всего, мог знать о том, что перевозит мигрантов.

Грузовик был зарегистрирован в болгарском городе Варна на компанию, принадлежащую гражданину Ирландии, сообщили в МИД Болгарии. При этом сама владелица грузовика заявила, что она и ее муж продали его североирландской компании более года назад.

Также известно, что Китай подключился к расследованию произошедшего.

Ранее сообщалось, что среди погибших были найдены 38 взрослых и один подросток. Все они граждане Китая. По двум адресам в местном графстве Арма прошли обыски.

В полиции полагают, что контейнер с телами жертв прибыл на территорию Британии в ночь на среду, 23 октября, из Зеебрюгге, а тягач — из Северной Ирландии. Федеральная прокуратура Бельгии заявила, что начала расследование, но пока не имеет информации о том, сколько времени прицеп с трупами находился у них в стране.

Фура с телами 39 человек была обнаружена в промзоне Грейса 23 октября.

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