Врач раскрыл симптомы унесшего жизнь культовой певицы Бонни Тайлер заболевания

Гастроэнтеролог Матоне назвал внезапную боль в животе симптомом перфорации кишечника

Гастроэнтеролог Жак Матоне перечислил характерные симптомы заболевания, которое унесло жизнь культовой британской певицы Бонни Тайлер. Их он раскрыл в разговоре с изданием Metropoles.

По словам Матоне, перфорация кишечника, которая возникла у Тайлер, — это неотложное медицинское состояние, требующее немедленного хирургического вмешательства. Главная опасность этой патологии заключается в том, что при разрыве кишечной стенки кал и бактерии могут проникнуть в брюшную полость, вызвав серьезные и смертельные инфекции, предупредил он.

Среди симптомов перфорации кишечника врач назвал внезапную и крайне сильную боль в животе, лихорадку, озноб, тошноту, рвоту и ригидность живота. Колопроктолог Данило Муньос добавил, что причин возникновения этого состояния может быть много, в том числе осложненный аппендицит, кишечная непроходимость, дивертикулит, проблемы с кровоснабжением органа, болезнь Крона, опухоли, травмы и осложнения после медицинских процедур.

Ранее стало известно, что попавшая в больницу Бонни Тайлер вышла из искусственной комы. Об этом рассказал некий представитель исполнительницы.