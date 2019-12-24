Армия Сирии заняла стратегически важную деревню

Сирийская арабская армия (САА) заняла стратегически важное поселение ат-Тах в провинции Идлиб. Об этом во вторник, 24 декабря, со ссылкой на источники сообщает РИА Новости.

«Сирийская армия установила контроль над стратегическим населенным пунктом ат-Тах на юго-востоке провинции Идлиб», — приводит агентство слова собеседника из Сирии. Сообщается, что ат-Тах был одним из важных населенных пунктов, в которых закрепились боевики «Джабхат ан-Нусры» (террористическая группировка, запрещенная в России).

Днем ранее турецкое новостное агентство Anadolu передавало, что в ходе наступления правительственные войска Сирии заняли, помимо ат-Тах, еще 11 деревень — всего с начала операции САА взяла под контроль 26 населенных пунктов.

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О новом продвижении войск Асада в провинции Идлиб стало известно 20 декабря. Днем позже сообщалось, что боевики организовали контратаку с участием смертников. Им удалось убить 6 военных и ранить еще 13, но нападение было отбито.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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