Стало известно о возобновлении сирийской армией операции в Идлибе

Сирийская армия возобновила военную операцию в провинции Идлиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Sham FM.

По информации радиостанции, военные действия идут на юго-востоке провинции. Отмечается, что такой шаг стал ответом на нарушение боевиками соглашения о прекращении огня.

Бои между сирийским правительством и повстанцами возобновились 10 января. Атаки также начались на юго-востоке провинции Идлиб.

9 января в провинции Идлиб на северо-западе Сирии ввели режим прекращения огня. Такое решение приняли президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган во время совместной встречи. Также они обсудили решение проблем на Ближнем Востоке. Лидеры заявили, что хотят найти выход при помощи исключительно мирных методов.

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