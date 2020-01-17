Российские военные уничтожили 50 террористов в Сирии

В Сирии за последние два дня российские военные уничтожили около 50 террористов при отражении атак группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры»). Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

В результате столкновений также погибли 12 и получили ранения 24 сирийских военных. Было уничтожено семь пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами и один «джихад-мобиль» боевиков.

По данным ЦПВС, 17 января террористы с помощью беспилотника обстреляли позиции правительственных войск Сирии в Алеппо. За сутки в зоне Идлиба было зафиксировано 62 обстрела со стороны боевиков.

В провинции Идлиб на северо-западе Сирии 9 января ввели режим прекращения огня. Такое решение приняли президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган в ходе совместной встречи. Возобновление военных действий на следующий день после перемирия, 10 января, стало ответом на нарушение боевиками соглашения.

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