Россия и Турция отменили патрулирование в Сирии из-за атаки войск Асада

Москва и Анкара решили отменить совместное патрулирование границы на севере Сирии, запланированное на понедельник. Об этом сообщает газета Daily Sabah.
Отмечается, что это произошло из-за обстрела турецкой базы в Идлибе со стороны Сирии. Россия пока не комментировала эти заявления.
Ранее сообщалось, что Анкара пообещала Дамаску отомстить за погибших в результате обстрела солдат: их оказалось по меньшей мере четверо. Турция утверждает, что ответственность за атаку несут правительственные войска сирийского президента Башара Асада.
31 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии в случае, если ситуация в сирийской провинции Идлиб не разрешится быстро. Эрдоган также вновь обвинил Дамаск и Россию в нарушении договоренностей по деэскалации конфликта.
Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.