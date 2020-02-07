Раскрыта причина отмены российско-турецкого патрулирования в Сирии

Россия и Турция решили отменить совместное патрулирование границы на севере Сирии из-за плохих погодных условий, а не из-за атаки войск сирийского президента Башара Асада. Причину раскрыло агентство Reuters со ссылкой на военные источники.

Собеседники издания отмечают, что Турция продолжает участвовать в совместном с Россией процессе.

3 февраля стало известно, что Москва и Анкара решили отменить совместное патрулирование границы на севере Сирии. Тогда сообщалось, что это произошло из-за обстрела турецкой базы в Идлибе со стороны Сирии.

31 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии в случае, если ситуация в сирийской провинции Идлиб не разрешится быстро. Эрдоган также вновь обвинил Дамаск и Россию в нарушении договоренностей по деэскалации конфликта.

22 октября 2019 года президент России Владимир Путин и президент Турции Эрдоган после шестичасовых переговоров договорились о вводе российской военной полиции и сирийских военнослужащих в район сирийско-турецкой границы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что турецкая военная операция «Источник мира» на севере Сирии прекращается.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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