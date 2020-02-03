Россия объяснила удар Сирии по войскам Турции

Турецкие военные попали под обстрел правительственных войск Сирии в провинции Идлиб, так как не предупредили Россию о своих маневрах. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАССв понедельник, 3 февраля.

Как уточняется в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру», турецкие подразделения передвигались в Идлибской зоне деэскалации и попали под огонь, открытый Сирийской арабской армией (САА) по позициям террористов.

В Минобороны подтвердили, что несколько военнослужащих Турции пострадали. Российская группировка войск постоянно поддерживает связь с турецким командованием, которое эвакуирует раненых на территорию своей страны. Воздушное пространство над регионом контролируют Воздушно-космические силы (ВКС).

Ранее сообщалось, что Анкара пообещала Дамаску отомстить за погибших в результате обстрела солдат: их оказалось по меньшей мере четверо. За день до этого сообщалось, что турецкие власти отправили на территорию соседней Сирии подкрепление: около 200 единиц военной техники.

31 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии в случае, если ситуация в сирийской провинции Идлиб не разрешится быстро. Эрдоган также вновь обвинил Дамаск и Россию в нарушении договоренностей по деэскалации конфликта.

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