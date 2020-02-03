Турция пообещала месть армии Сирии за убийство солдат

Турция пообещала месть армии Сирии за убийство четырех солдат в провинции Идлиб. Об этом сообщило турецкое министерство национальной обороны, передает местный телеканал NTV.
Известно, что в результате обстрела турецких позиций погибли как минимум четыре военных, еще девять оказались ранены. Оборонное ведомство Турции считает, что его производила сирийская армия из района рядом с населенным пунктом Серакиб. Отмечается, что турки открыли ответный огонь и уничтожили цели противника.
Представитель президента Турции Ибрагим Калын в Twitter выразил соболезнования семьям погибшим и указал, что виновные ответят за кровь военных.
31 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии в случае, если ситуация в сирийской провинции Идлиб не разрешится быстро. Эрдоган также вновь обвинил Дамаск и Россию в нарушении договоренностей по деэскалации конфликта.
9 января Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин ввели режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации, однако перемирие продержалось в Сирии сутки. 16 января сирийская армия возобновила военную операцию — это стало ответом на нарушение боевиками соглашения о прекращении огня.
9 октября 2019 года Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии против курдов и террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). В начале ноября Россия и Турция договорились о ее приостановке, создании зоны безопасности на сирийско-турецкой границе и патрулировании региона.