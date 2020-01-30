Россия ответила на обвинение Эрдогана в нарушении договора по Сирии

Москва привержена взятым на себя обязательствам. Так в МИД России ответили на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, обвинившего российскую сторону в невыполнении договоренностей по Сирии, передает «Интерфакс».

По мнению турецкого лидера, не только Москва, но и Тегеран перестали соблюдать договоренности по урегулированию ситуации в Сирии. «Сейчас ничего такого вроде астанинского процесса не осталось. Он затих или его приглушили», — отметил Эрдоган. Он добавил, что Турция, Россия и Иран должны возобновить переговоры.

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Об этом Эрдоган заявил на фоне тяжелых боев в провинции Идлиб, где 12 января вступил в силу режим прекращения огня, согласованный Москвой и Анкарой. По словам близкого к Минобороны России источника принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газеты «Ведомости», ситуация в регионе в целом крайне нестабильная — с начала года позиции армии обстреливались свыше 1,2 тысячи раз, в ответ военные были вынуждены проводить наступательные операции, в том числе масштабные и при участии российской авиации.

Дипломатический источник «Ведомостей» отмечал, что Анкара на самом деле имеет рычаги давления на боевиков, но в своих политических интересах не спешит их применять. Это, в свою очередь, не устраивает Москву, однако как-либо изменить ситуацию, по мнению собеседника газеты, возможно только с помощью прямого контакта Эрдогана с российским президентом Владимиром Путиным.

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