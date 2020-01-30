Охоту гвардейского сирийского танка на террористов сняли на видео

Сирийские проправительственные активисты опубликовали на YouTube видео стрельбы танка Республиканской гвардии по боевикам террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России). В заголовке ролика говорится, что танкисты охотятся на террористов в провинции Идлиб, где армия ведет наступление на последние крупные оплоты джихадистов в стране.

Военные сперва подавили огневые точки, а затем вынудили боевиков перемещаться из одного дома в другой. В конце концов их блокировали и «отправили в ад благословенным снарядом», сказано в подписи.

В Идлибе, несмотря на вступивший в силу 12 января режим прекращения огня, продолжаются тяжелые бои между армией и различными группировками. По словам близкого к Минобороны России источника принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газеты «Ведомости», ситуация в регионе в целом крайне нестабильная — с начала года позиции армии обстреливались свыше 1,2 тысячи раз, в ответ военные были вынуждены проводить наступательные операции, в том числе масштабные и при участии российской авиации.

На фоне этих событий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву в несоблюдении договоренностей по Идлибу. Дипломатический источник «Ведомостей» отмечал, что Анкара на самом деле имеет рычаги давления на боевиков, но в своих политических интересах не спешит их применять. Это, в свою очередь, не устраивает Москву, однако как-либо изменить ситуацию, по мнению собеседника газеты, возможно только с помощью прямого контакта Эрдогана с российским президентом Владимиром Путиным.

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