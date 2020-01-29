Минобороны назвало Госдеп главным препятствием для мира в Сирии

Действия Госдепа США — главное препятствие для установления мира в Сирии. Об этом заявил представитель российского Минобороны Игорь Конашенков, передает ТАСС.

«Причиной же главных трудностей (...) является именно Госдеп, не брезгующий ничем в реализации жесточайших санкций, блокирующих любую продуктовую, медицинскую, вещевую и финансовую помощь», — считает Конашенков.

Он добавил, что Госдеп «молчаливо поддерживал» наступление боевиков в сирийской провинции Идлиб. Конашенков подчеркнул, что при этом госсекретарь США Майкл Помпео назвал террористов невинными мирными жителями.

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23 января в Госдепе рассказали, что американская коалиция приостановила антитеррористические операции в Ираке, поскольку на данном этапе важно обеспечить безопасность военных. В ведомстве напомнили, что решение вывести все иностранные войска из страны принимал иракский парламент.

5 января парламент Ирака принял решение вывести все иностранные войска с территории страны. Сейчас там находятся силы США, Великобритании, Франции, Германии и других европейских стран. Вашингтон пригрозил Багдаду урезать финансирование и лишить доступа к нефтяному счету в случае исполнения такого решения.

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