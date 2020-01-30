Россия открестилась от бомбардировки пекарни в Сирии

В Министерстве обороны России открестились от бомбардировки гражданских объектов в населенном пункте Эрих на окраине сирийского Идлиба. Соответствующее сообщение ведомства поступило в редакцию «Ленты.ру».

В опровержении говорится, что опубликованные рядом зарубежных СМИ заметки об ударе самолета Воздушно-космических сил РФ по «госпиталю и пекарне» на юге Идлиба утром, 30 января — не что иное, как информационная провокация.

«Российская авиация в данном районе Сирии никаких боевых задач не выполняла», — заявили в ведомстве.

Ранее 30 января отдельные иностранные медиа сообщили, что российские ВКС нанесли удар по зоне деэскалации в Идлибе и попали по госпиталю, в результате чего погибли 10 и пострадали 27 человек. Турецкое агентство Anadolu при этом сослалось на организацию «Белые каски».

29 января сообщалось, что пойманный сирийской армией боевик рассказал на камеру о том, что «Белые каски» готовят новые провокации.

Ранее членов этой организации уличали в распространении фальсифицированной информации о химической атаке в сирийской Думе в 2018 году. В качестве доказательства вины в ней правительственной армии использовался ролик, на котором врачи якобы спасали гражданских от отравляющих веществ.

«Белые каски» позиционируют себя как объединение волонтеров, помогающих людям в зоне боевых действий в Сирии.

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