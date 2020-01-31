Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии. Об этом пишет Reuters.

Возобновление боев произойдет в том случае, если ситуация в сирийской провинции Идлиб не разрешится быстро, пояснил глава государства. «Развитие событий в Сирии так же важно, как развитие событий в собственных границах Турции. Мы не можем хранить молчание в связи с ситуацией в Сирии и Идлибе», — приводит слова турецкого лидера «Интерфакс».

Эрдоган также вновь обвинил Дамаск и Россию в нарушении договоренностей по деэскалации конфликта. С подобным заявлением он выступал 29 января. «Сейчас ничего такого вроде астанинского процесса не осталось. Он затих или его приглушили», — подчеркивал президент Турции.

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9 января Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин ввели режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации, однако перемирие продержалось в Сирии сутки. 16 января сирийская армия возобновила военную операцию — это стало ответом на нарушение боевиками соглашения о прекращении огня.

9 октября 2019-го Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии против курдов и террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). В начале ноября Россия и Турция договорились о ее приостановке, создании зоны безопасности на сирийско-турецкой границе и патрулировании региона.

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