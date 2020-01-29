Макрон уличил Эрдогана в неспособности сдержать слово

Президент Франции Эммануэль Макрон уличил лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в неспособности следовать своим обещаниям. Об этом сообщает Al-Arabiya.

Так он оценил действия Анкары в отношении Ливии: по его словам, турецкие корабли привозили наемников из Сирии в Ливию, несмотря на международную договоренность о невмешательстве в ход ливийской гражданской войны.

«Это — явное нарушение того, что президент Эрдоган обещал на берлинской конференции; это неспособность сдержать данное слово», — сказал Макрон на встрече с премьер-министром Греции Кириакосом Митсотакисом.

28 января с Эрдоганом созванивался президент США Дональд Трамп. В разговоре лидеры пришли к согласию по поводу того, что вмешиваться в ситуацию в Ливии недопустимо.

27 января представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) заявил, что Турция переправляет на территорию Ливии тысячи боевиков из террористической организации «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), действовавшей в Сирии.

Двумя неделями ранее Эрдоган подтвердил, что отправляет турецкие войска в страну, чтобы помогать главе правительства национального согласия (ПНС) Фаизу Сараджу в борьбе с маршалом Халифой Хафтаром и подчиненной ему ЛНА.

Гражданская война в Ливии идет с 2011 года, часть территории страны захватили радикальные исламисты. В результате там действуют два правительства: на востоке в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в Триполи —сформированное при поддержке ООН и западных стран правительство национального согласия.

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