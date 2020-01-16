Эрдоган отправил войска в Ливию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что отправляет войска в Ливию. Об этом сообщает Reuters.
Известно, что они будут помогать главе правительства национального согласия (ПНС) Фаизу Сараджу. «Турция направляет в Ливию военных, чтобы поддержать стабильность легитимного ливийского правительства», — сказал Эрдоган.
Перед этим турецкий лидер пообещал преподать урок ливийскому фельдмаршалу Халифе Хафтару после отказа последнего прекратить огонь. Он сказал, что «мятежник Хафтар» сбежал из Москвы после неподписания мирного договора с главой правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджем.
14 января стало известно, что Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение с Сараджем о перемирии в Ливии. Отмечалось, что на фоне отъезда фельдмаршала в столице Ливии Триполи возобновились вооруженные столкновения.
11 января российские наемники ЧВК Вагнера покинули фронт после соглашения президента России Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В декабре глава Турции сообщил о присутствии наемников ЧВК Вагнера в Ливии, которых связывают с петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным. Путин заявил, что если там и присутствуют граждане России, то они не представляют интересы Москвы и не получают финансирования от государства.
На стороне возглавляемого Сараджем правительства национального согласия выступают Турция, Италия и большинство западных стран, подконтрольные Хафтару силы поддерживают Египет и Саудовская Аравия, также ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ. России регулярно приписывают поддержку фельдмаршала, однако Кремль заявлял, что контактирует как с Хафтаром, так и с ПНС.