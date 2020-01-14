Эрдоган пообещал преподать урок Хафтару после отказа прекратить огонь

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал преподать урок ливийскому фельдмаршалу Халифе Хафтару после отказа последнего прекратить огонь. Об этом сообщает Reuters.

Турецкий лидер сказал, что мятежник Хафтар сбежал из Москвы после отказа подписать мирный договор с главой правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджем. «Если удары по позициям союзников признанных властей Ливии возобновятся, Турция будет готова преподать должный урок Хафтару», — сказал Эрдоган.

Похожее заявление сделал и министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, сказав, что Хафтар, не подписав соглашение о перемирии в Ливии, показал, кто хочет войны, а кто хочет мира.

Ранее 14 января стало известно, что Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии в Ливии с Сараджем. Отмечалось, что на фоне отъезда фельдмаршала в столице Ливии Триполи возобновились вооруженные столкновения.

Переговоры между Хафтаром и Сараджем планировались 13 января в Москве, однако в итоге они сорвались. Причиной тому стал отказ сил ЛНА покидать Триполи. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что «определенный прогресс» на переговорах был достигнут.

8 января президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган призвали стороны ливийского конфликта к перемирию и предложили сесть за стол переговоров. Ливийский фельдмаршал Халифа Хафтар сперва отказался от предложения российского и турецкого лидеров и решил продолжить наступление на Триполи. Однако затем ЛНА сообщила о прекращении огня в западном регионе Ливии с полуночи 12 января.

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