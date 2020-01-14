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Россия напомнила о вине НАТО в развале Ливии

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Сергей Лавров
Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что вина в развале ливийской государственности лежит на НАТО. Видео его выступления опубликовано на YouTube-канале «RT на русском».

«Государственность была разбомблена натовцами в 2011 году, и последствия этой преступной, противозаконной авантюры все мы пожинаем до сих пор», — сказал глава внешнеполитического ведомства. Он подчеркнул, что сильнее всех от действий альянса пострадал народ Ливии.

Ранее стало известно, что командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар отказался подписать мирный договор по Ливии с главой правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджем в Москве. Фельдмаршал заявил, что предложенный вариант документа не принял во внимание важные для ЛНА пункты.

Военная операция международных сил в Ливии продолжалась с марта по октябрь 2011 года. В результате был свергнут тогдашний лидер страны Муаммар Каддафи. После в Ливии началась гражданская война, часть территории захватили радикальные исламисты. В результате в стране действуют два правительства: на востоке в городе Тобрук заседает избранный народом парламент. На западе в Триполи действует сформированное при поддержке ООН и западных стран правительство национального согласия.

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