Трамп предупредил Эрдогана о последствиях вмешательства в Ливию

Президент США Дональд Трамп предупредил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана о последствиях военного вмешательства в Ливию. Об этом рассказали в Белом дома, передает ТАСС.

Уточняется, в ходе телефонного разговора Трамп заявил, что «иностранное вмешательство в Ливию осложнит ситуацию» в этой стране.

Ранее 2 января парламент Турции одобрил мандат на отправку военных в Ливию. В поддержку решения высказались 325 депутатов, против — 184. Таким образом, правительство Турции получило разрешение на оказание помощи Триполи.

В декабре правительство национального согласия (ПНС) Ливии официально запросило у Турции военную поддержку «с воздуха, с земли и с моря».

Утром 20 декабря Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара пригрозила ПНС начать бомбардировки, если оно не покинет столицу Триполи и город Сирт в течение 72 часов. Отмечалось, что глава правительства Файез аль-Саррадж попросил Турцию вмешаться в конфликт, чтобы помочь Триполи. По мнению представителей ЛНА, эти действия бесполезны, подобно попытке «вытащить утопленника соломинкой».

В Ливии в 2011-м началась гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи. Страна в результате оказалась в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, а на западе в Триполи — правительство национального согласия.

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